ГТЛК потребовала взыскать со Средне-Невского судостроительного завода 542 млн рублей

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подала иск к АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ), входящему в состав Объединенной судостроительной корпорации. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы, сумма требований составляет около 542 млн руб.

Иск поступил в суд 1 июля, однако к производству пока не принят. Основания заявленных требований в судебных материалах пока не раскрываются.

Ранее ГТЛК и СНСЗ уже участвовали в судебных разбирательствах, связанных с контрактами на строительство и поставку пассажирских судов смешанного плавания «река — море», а также прогулочных катамаранов проекта «Соммерс».

Средне-Невский судостроительный завод строит суда класса «река — море» для работы в Арктической зоне, а также катамараны проектов «Котлин» и «Соммерс», которые предназначены для перевозки пассажиров между центром Санкт-Петербурга и музейно-историческим парком «Остров фортов». Кроме того, предприятие выполняет заказы для Военно-морского флота России.

Карина Дроздецкая