Власти Волгограда опровергли слухи о введении QR-кодов на топливо

В Волгоградском областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК назвали фейком распространяемую в интернете информацию о введении QR-кодов на отпуск бензина. За минувшие сутки в регионе не вводились и не планируются новые ограничения, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Информация о QR-кодах на топливо в Волгограде оказалась фейком

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX Информация о QR-кодах на топливо в Волгограде оказалась фейком

Фото: Канал Игоря Бабушкина в MAX

«Ранее топливные сети установили лимит на отпуск бензина на АЗС за одну транзакцию в размере 20 литров, дизельного топлива — 60 литров в городе и 200 литров на трассах», — говорится в официальном сообщении комитета. Волгоградцам напомнили, что для владельцев топливных карт предусмотрены отдельные условия — это позволяет резервировать ресурс для социальных, медицинских и оперативных служб. Подробную информацию можно получить на горячих линиях компаний.

В облпромторге добавили, что профильные и надзорные ведомства продолжают мониторинг ситуации и делают все возможное для ее урегулирования.

Марина Окорокова