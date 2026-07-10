В Башкирии директора спортшколы оштрафовали за сдачу спортзала в аренду

По постановлению прокурора Бижбулякского района директора спортшколы оштрафовали на 10 тыс. руб. за распоряжение объектом нежилого фонда, находящимся в муниципальной собственности, без разрешения органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 4.2 КоАП РБ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что с ноября 2025 по февраль этого года директор спортшколы предоставлял местным жителям помещения спортивного зала, раздевалки, душевые для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. У него не было согласия учредителя на совершение этой сделки. Прокуратура внесла в его адрес представление.

Майя Иванова