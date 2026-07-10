В Адыгее убрано 6,6 тысячи га ячменя и 2 тысячи га пшеницы с начала жатвы

В Адыгее стартовала уборочная кампания озимых культур. На сегодняшний день убрано 6,6 тыс. га ячменя и 2 тыс. га пшеницы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Глава Адыгеи рассказал, что всего предстоит убрать 112 тыс. га озимых и зимующих культур. Основную площадь занимает пшеница — 90 тыс. га. В прошлом году урожайность пшеницы была рекордной — 61,3 ц/га. По словам Мурата Кумпилова, в этом году озимые «перезимовали неплохо», но затяжные дожди и шесть случаев града осложнили работу в полях.

На сегодняшний день в Адыгее убрано 6,6 тыс. га ячменя с урожайностью 34,8 ц/га, 2 тыс. га пшеницы с урожайностью 39,7 ц/га и 677 га рапса с урожайностью 23,2 ц/га. Мурат Кумпилов отметил, что посевная кампания яровых культур складывалась непросто. Из-за переувлажнения почвы сельхозтехника долго не могла выйти в поля. Сейчас сев проведен на площади 79,9 тыс. га из запланированных 105,8 тыс. га.

Мурат Кумпилов поручил профильным ведомствам держать на контроле обеспечение хозяйств топливом. Вопросы решаются с Минсельхозом России и «Лукойлом». Задача — провести уборочную без сбоев, минимизировать потери и своевременно оказать поддержку аграриям.

Алина Зорина