Татарстан выполнил план жилищного строительства на 72%

Татарстан выполнил годовой план по вводу жилья на 72%. В эксплуатацию введено 2,271 млн кв. м. Об этом сообщил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

По линии коммерческого строительства сдано 77% от плана — 88 многоквартирных домов общей площадью около 808 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 60%: завершено строительство 34 домов площадью более 90 тыс. кв. м. В сфере индивидуального жилищного строительства введено 1,372 млн кв. м, что составляет 69% от плана.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 27 июня Татарстан выполнил 63% годового плана по вводу жилья.

Анар Зейналов