В Башкирии пройдут дожди, грозы и град

11 июля в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, днем локально — град, сообщает Башгидрометцентр. Ветер будет западный, 3–8 м/с, днем местами — порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до +14…+19°, днем — поднимется до +27…+32°, в северо-западных районах — до +22°.

На дорогах утром местами будет туман, видимость в котором составит от 500 м до 1 км.

В Уфе будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Подует западный ветер, 3–8 м/с. Ночью похолодает до +15…+17°, днем потеплеет до +26…+28°.

Майя Иванова