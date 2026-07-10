Почтовики Ростовской области за год обработали около 57 млн писем и посылок

Сотрудники почтовой связи Ростовской области за прошедший год обработали порядка 57 млн единиц простой и заказной письменной корреспонденции, а также около 4 млн посылок и бандеролей. Об этом сообщил директор УФПС Ростовской области Почты России Максим Ренжиглов в ходе торжественного награждения работников отрасли, приуроченного ко Дню российской почты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Мы видим, как стремительно меняется почта, но главное, что труд почтовиков — это всегда самоотдача и ответственность», — сказал господин Ренжиглов.

По его данным, в настоящее время в Ростовской области службу несут более 5 тыс. работников почтовой связи. Сеть УФПС региона насчитывает 1 тыс. отделений почтовой связи, при этом значительная их часть расположена в сельской местности, обеспечивая доступность услуг для жителей отдаленных и малых населенных пунктов.

В преддверии профессионального праздника руководство управления отметило ведомственными наградами и благодарственными письмами лучших сотрудников, продемонстрировавших высокие показатели в работе и многолетний добросовестный труд.

Александра Локтионова