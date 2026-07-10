Объем строительных работ на Ставрополье с начала года достиг 58,2 млрд рублей

В Северо-Кавказском федеральном округе с января по май 2026 года ввели более 3 млн кв. м жилья. На долю Ставропольского края приходится 26,1% от общего объема построенного в округе жилья. Соответствующие данные публикует Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С начала года в Ставропольском крае возвели 8,1 тыс. квартир общей площадью более 786 тыс. кв. м. Отмечается, что из них почти 504 тыс. кв. м построено индивидуальными застройщиками, что составляет чуть более 64% от совокупного объема введенного жилья.

В Ставрополе за пять месяцев ввели в эксплуатацию жилые дома площадью 260,5 тыс. кв. м, или 33% от общекраевого показателя. Доля индивидуального строительства в городском округе составила 26,6%. Всего объем работ по виду экономической деятельности «Строительство» в крае за январь–май 2026 года достиг 58,2 млрд руб.

Константин Соловьев