Лидер либерал-демократов Республики Алтай будет избираться в Госдуму

Руководитель регионального отделения ЛДПР в Республике Алтай Роман Рехтин планирует принять участие в выборах депутата Госдумы РФ в Алтайском одномандатном округе №2. Он стал первым претендентом на думский мандат в этом округе, чьи данные занесены в ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Рехтин является индивидуальным предпринимателем. В 2024 году был избран депутатом госсобрания — эл курултая по партийному списку.

Как писал «Ъ-Сибирь», «Единая Россия выдвинет в Алтайском округе министра молодежной политики и спорта республики Александра Суразова. КПРФ будет представлять руководитель усть-канского райкома Аржан Бакрасов.

Валерий Лавский