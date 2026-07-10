В Волгограде ждут пиротехников для уничтожения авиабомбы времен ВОВ

В Дзержинском районе Волгограда при проведении земляных работ обнаружена фугасная авиационная бомба ФАБ-200 времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Дзержинском районе Волгограда рабочие нашли авиабомбу времен ВОВ

Фото: t.me / busargin_r В Дзержинском районе Волгограда рабочие нашли авиабомбу времен ВОВ

Фото: t.me / busargin_r

Снаряд находится на участке, где велись работы. К месту обнаружения прибудет пиротехнический расчет Донского спасательного центра для проведения работ по обезвреживанию и уничтожению бомбы.

Ранее ряд СМИ сообщал об аналогичной находке в Дзержинском районе Волгограда. В начале июня рабочие нашли фугасную авиабомбу ФАБ-50 времен Сталинградской битвы. Боеприпас уничтожили специалисты.

Марина Окорокова