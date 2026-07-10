Ростовская область увеличила экспорт пшеницы на 25%

В первом полугодии 2026 года общий объем прямого экспорта пшеницы и подсолнечника составил более 1,4 млн т, что на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основными импортерами пшеницы и подсолнечника из Ростовской области стали Турция, Албания, Тунис, Грузия, Израиль, Армения, Египет, Ливан, Кипр, Беларусь, Ирак.

При этом из региона на 24% сократился экспорт кормов и кормовых добавок (шрот подсолнечный, кормовые добавки, корма для непродуктивных животных). В первом полугодии предприятия Ростовской области отгрузили 50 партий кормов объемом 72,8 тыс. т. В аналогичный период прошлого года показатель составлял 95,8 тыс. т.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», всего с начала года Ростовская область экспортировала около 4,9 млн т зерна и продуктов его переработки, что примерно на треть превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда экспорт зерновой продукции сократился на 34% и составил 12,9 млн т.

Наталья Белоштейн