Заместители курского губернатора Хинштейна получат двойные должности

Курская облдума седьмого созыва рассмотрела законодательные инициативы, направленные на совершенствование регионального управления и местного самоуправления. Группа законопроектов была инициирована губернатором Александром Хинштейном и затрагивает структуру исполнительной власти. Одним из них предлагается ввести в регионе государственные должности с двойным наименованием, сообщили в пресс-службе облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После переименования должности будут звучать так:

заместитель губернатора Курской области — руководитель представительства Курской области при правительстве РФ;

заместитель губернатора Курской области, полномочный представитель губернатора Курской области в Курской областной думе;

заместитель губернатора Курской области — председатель комитета.

«Данные изменения призваны оптимизировать управленческие процессы и укрепить связь между региональной исполнительной властью и федеральным уровнем, а также законодательным органом. Принятие законопроекта не повлечет дополнительные затраты за счет средств областного бюджета»,— прокомментировали нововведение в облдуме.



Также депутаты внесли изменения, обеспечивающие главам муниципальных образований государственные гарантии как лицам, замещающим государственную должность. Помимо этого, предложено продлить срок полномочий представительных органов сельских и городских поселений до истечения срока полномочий представительного органа соответствующего муниципального района, но не более чем на два года.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне, 9 июля, автомобиль первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика попал в ДТП в Конышевском районе, где господин Чепик находился с рабочим визитом. Пострадавшая в аварии 15-летняя девушка скончалась. Первый вице-губернатор в ДТП не пострадал.

Денис Данилов