Ставропольский край стал главным производителем черешни в России в 2025 году

Совокупный урожай черешни в России по итогам 2025 года достиг 54,8 тыс. тонн, превысив показатель предыдущего года на 2,5%, при этом абсолютными лидерами по объемам производства стали Ставропольский край и Дагестан, сообщили в пресс-службе Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

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Безоговорочным лидером отрасли остается Ставропольский край, аграрии которого получили 25,5 тыс. тонн черешни. На второй позиции закрепился Дагестан с показателем 13,5 тыс. тонн. Тройку замыкает Краснодарский край — 3,5 тыс. тонн. В пятерку наиболее продуктивных регионов вошли также Кабардино-Балкария (2,5 тыс. тонн) и Ростовская область (свыше 2,3 тыс. тонн). На долю всех остальных субъектов страны пришлось около 5,3 тыс. тонн.

Примечательно, что пять регионов-лидеров формируют более 90% совокупного российского урожая этой ягоды, причем 76% всего производства сосредоточено в субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Таким образом, СКФО фактически определяет конъюнктуру отечественного рынка черешни.

В структуре производства преобладают личные подсобные хозяйства граждан: на их долю приходится 47,2 тыс. тонн из общего объема. Сельскохозяйственные организации собрали 5,6 тыс. тонн, крестьянские и фермерские хозяйства — 2 тыс. тонн.

Достигнутый результат выглядит особенно значимо с учетом того, что урожайность в текущем сезоне снизилась. Зимние заморозки, возвратные холода в период цветения, градобой и весенняя засуха нанесли ущерб части плодовых насаждений по всему югу страны. Тем не менее расширение площадей под черешневыми садами позволило компенсировать климатические потери и обеспечить прирост валового сбора.

Отрасль между тем делает ставку на технологическое переоснащение. В Ростовской области введён в строй первый в стране тепличный комплекс для выращивания черешни в защищенном грунте площадью 0,2 га. Применение закрытых технологий существенно снижает зависимость урожая от капризов погоды, сдвигает сроки созревания плодов на более ранние и повышает рентабельность за счет выхода продукции на рынок в период пиковых цен.

Прогнозы на ближайшие годы носят оптимистичный характер. По предварительным расчетам, уже в 2026 году общероссийский сбор черешни может превысить 60,3 тыс. тонн — прирост порядка 10% к нынешнему сезону. В долгосрочной перспективе аналитики ожидают кратного роста в промышленном секторе.

Станислав Маслаков