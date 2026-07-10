В Сибири пересчитают манулов

В пяти регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов пройдет подсчет численности манулов. О начале исследований сообщила пресс-служба национального парка «Сайлюгемский» в Республике Алтай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Сибири ученые, помимо Горного Алтая, будут работать в Республике Тыва и Красноярском крае. Исследования завершатся к октябрю этого года.

«Цель проекта — не просто посчитать манулов, а отработать передовую методику мониторинга и оценить угрозы редкому виду кошачьих»,— отмечается в сообщении «Сайлюгемского».

Манул, внешне похожий на домашнего кота, занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Самая многочисленная популяция обитает в Монголии.

Валерий Лавский