На Кубани пресекли сбыт контрафактного алкоголя

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из Кабардино-Балкарской Республики пресекли деятельность межрегиональной группы, занимавшейся распространением контрафактного алкоголя. В результате операции задержаны трое человек, из незаконного оборота изъято более 6,4 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, подозреваемые перевозили нелегальную продукцию в тайнике, оборудованном в днище автомобильного прицепа. Алкогольсодержащая жидкость предназначалась для последующего сбыта на территории Краснодарского края.

В Темрюкском районе оперативники обнаружили ангар, где участники группы подготовили емкости и оборудование для розлива и дальнейшей реализации контрафактной продукции.

Задержаны житель Краснодарского края и двое его сообщников из Кабардино-Балкарии. По факту незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков