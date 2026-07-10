На Дону средняя зарплата в гостиничном бизнесе выросла на 4%

В первом квартале 2026 года в профессиональной сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в Ростовской области было опубликовано более 5,3 тыс. вакансий. Медиана предлагаемой заработной платы составила 59,8 тыс. руб., что на 4% выше год к году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила директор hh.ru

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в регионах Марина Качанова.

Значительней всего за год поднялась средняя зарплата хостесов — на 31%: с 48,5 тыс. руб. в 2025 году до 63,5 тыс. руб. в 2026 году. Следом по росту зарплат на 18% (с 59,1 тыс. руб. до 70 тыс. руб.) идут менеджеры по туризму. Замыкают тройку лидеров по росту зарплат уборщики. В 2025 году средняя зарплата этого персонала составляла 34,8 тыс. руб., в 2026 году она выросла на 14%, до 39,7 тыс. руб.

Повышение медианных зарплат отмечены у официантов и барменов на 13% (до 69,6 тыс. руб.), у руководителей АХО — на 9% (до 65,6 тыс. руб.).

За год 5% в зарплатах потеряли повара, пекари и кондитеры. Если в 2025 году эта категория сферы туризма получала в среднем 61,8 тыс. руб., то в 2026 году — 58,7 тыс. руб.

Неизменными зарплаты остались у менеджеров ресторанов — в среднем 79,4 тыс. руб.

Эксперт добавила, что с мая по июнь 2026 года в регионе было опубликовано более 1,9 тыс. вакансий в сфере туризма со средними зарплатами в 60,8 тыс. руб., что на 1% выше, чем годом ранее.

Наталья Белоштейн