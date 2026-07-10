Власти Дагестана объяснили размыв дороги в Унцукульском районе аварийным сбросом воды на ГЭС

Участок региональной автомобильной дороги «Шамилькала — Временный поселок» в Унцукульском районе был разрушен в результате аварийного сброса воды с плотины Ирганайской ГЭС. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По данным ведомства, на 5-м км трассы произошел размыв дорожной полки протяженностью около 100 м. В связи с этим движение транспорта на участке временно прекращено.

В министерстве отметили, что основание дороги было защищено инженерным сооружением, однако объем аварийного сброса воды оказался настолько значительным, что защитная конструкция не выдержала и была разрушена.

Ранее из-за сильных ливней и подъема уровня рек в ряде районов Дагестана были зафиксированы подтопления, сходы селевых потоков и камнепады, что привело к перебоям в транспортном сообщении и электроснабжении. В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Валерий Климов