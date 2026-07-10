На Ставрополье за пять месяцев ввели почти 786 тыс. кв. м жилья

В Ставропольском крае в январе—мае 2026 года введено в эксплуатацию 786,2 тыс. кв. м жилья, что составляет 26,1% от общего объема жилищного строительства в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил Северо-Кавказстат.

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За пять месяцев в регионе построено 8,1 тыс. квартир. При этом индивидуальные застройщики ввели 503,8 тыс. кв. м жилья, или 64,1% от общего объема жилищного строительства.

Наибольший объем ввода жилья пришелся на Ставрополь, где за отчетный период построено 260,5 тыс. кв. м жилья. Это соответствует 33,1% от общего объема введенных в крае жилых площадей. Доля индивидуального жилищного строительства в краевом центре составила 26,6%.

По данным Северо-Кавказстата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе—мае достиг 58,2 млрд руб.

Валерий Климов