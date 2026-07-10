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В Таганроге повторно обходят дома в зоне последствий атаки БПЛА

В Таганроге с 7:00 10 июля установили локальный режим чрезвычайной ситуации в границах пострадавших от атаки беспилотников территорий. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Для координации действий по ликвидации последствий воздушной атаки создан оперативный штаб. По словам госпожи Камбуловой, первоочередной задачей является в течение нескольких часов обойти повторно все многоквартирные и частные дома, чтобы удостовериться, что все люди эвакуированы.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», 44 человека уже находятся в пунктах временного размещения. Кто-то временно находится у родственников.

Отмечается, что все службы продолжают работать в усиленном режиме.

Константин Соловьев

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