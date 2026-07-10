За полгода на курортах Кубани упала преступность

Количество зарегистрированных преступлений на основных курортах Краснодарского края в первом полугодии 2026 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Анапе число зарегистрированных преступлений сократилось с 1,519 тыс. до 1,165 тыс. случаев, в Геленджике — с 785 до 645, в Сочи — с 5,22 тыс. до 3,955 тыс., в Туапсе — с 637 до 519. В полиции отметили, что показатель раскрываемости также снизился пропорционально сокращению общего числа зарегистрированных преступлений.

При этом в Сочи увеличилась нагрузка на подразделения туристической полиции в связи с ростом турпотока. По данным краевого управления МВД, с начала года курорт посетили более 3 млн человек. Для обеспечения общественного порядка были усилены наряды, организованы дополнительные маршруты патрулирования, открыты сезонные отделения полиции и модульные посты на пляжах. В рамках операции «Курорт-2026» к работе также привлечены сотрудники полиции из других регионов.

Как отмечают в ведомстве, большинство обращений отдыхающих связано с пропажей личных вещей — сумок, кошельков, мобильных телефонов и документов, оставленных без присмотра на пляжах и в общественных местах. Конфликты между туристами и местными жителями, по данным полиции, носят единичный бытовой характер.

Вячеслав Рыжков