В акватории порта Новороссийск 10 июля проведут учения со стрельбами
В акватории морского порта Новороссийск 10 июля проведут учения с выполнением практических стрельб. Мероприятия запланировали в два временных периода — с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Учения проведут дежурные силы Новороссийской военно-морской базы. В ходе мероприятий отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.
Во время учений проведут практические стрельбы из артиллерийских установок. На период выполнения стрельб запретят плавание всех маломерных судов и плавсредств в акватории морского порта Новороссийск.
Ограничения распространяются в том числе на суда, которые не подлежат государственной регистрации, прогулочные суда, спортивные парусные суда, надувные плавсредства, а также средства для занятий водными видами спорта — гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги.