Горизбирком заверил списки кандидатов «Единой России» в петербургский ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 10 июля приняла решение о заверении списка кандидатов «Единой России» в Законодательное собрание по единому избирательному округу и по одномандантым округам. Избирком не выявил недостатков в документах единороссов, сообщил заместитель председателя комиссии Олег Зацепа. По спискам на выборы от партии пойдут 80 человек, еще 25 – по округам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По спискам на выборы от партии пойдут 80 человек, еще 25 – по округам

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ По спискам на выборы от партии пойдут 80 человек, еще 25 – по округам

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Общегородскую часть списка «Единой России» на выборах в городской парламент возглавили председатель Заксобрания и глава регионального отделения партии Александр Бельский, командир Ленинградского полка Михаил Коган, сенатор Андрей Кутепов, глава городского исполкома «Народного фронта» Екатерина Кондратьева и лидер парламентской фракции Павел Крупник. Кандидатов по одномандатным округам и региональным группам определили по результатам внутрипартийного голосования в начале июня.

Ранее избирком зарегистрировал кандидатов от партии «Зеленые» и заверил списки «Новых людей».

Выборы в Законодательное собрание Петербурга пройдут с 18 по 20 сентября. Также в Единый день голосования в городе состоятся выборы депутатов Государственной думы и муниципального образования «Автово». Еще в трех муниципалитетах пройдут дополнительные выборы в местные советы.

Константин Леньков