Прокуратура контролирует устранение последствий урагана в Башкирии

Прокуратура взяла под контроль ремонтные работы, проводимые в Учалинском районе после урагана, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Вчера вечером недалеко от села Ургуново был сильный ветер. На видеозаписях местных жителей, расмещенных в соцсетях, виден столб торнадо.

В результате с нескольких жилых домов и надворных построек сорвало кровлю, оборвались электропровода, повреждена газовая труба. Пострадавших нет.

Глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов сообщал, что из-за обрыва линий электропередачи Ургуново временно осталось без электричества, восемь домов отключены от газоснабжения, несколько кровель повреждены.

Майя Иванова