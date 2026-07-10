В Севастополе вводят режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления (филиал АО «СО ЕЭС»). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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По его словам, мера носит вынужденный характер и направлена на устранение перегрузки электрических сетей за пределами региона, чтобы предотвратить развитие аварийной ситуации в энергосистеме.

Отключения электроэнергии будут проводиться точечно и по мере необходимости. Оперативную информацию о ходе ограничений будет публиковать «Севастопольэнерго».

Глава города также призвал жителей по возможности сократить потребление электроэнергии и временно отказаться от использования мощных электроприборов до снятия ограничений.

В городе также сохраняются проблемы с топливом. С 10:00 10 июля только на 7 заправках «АТАН» будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.

Вячеслав Рыжков