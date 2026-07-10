В Татарстане почти половина расходов в прожиточном минимуме приходится на питание

Прожиточный минимум в Татарстане по состоянию на 4 июля 2026 года составил 14 729 тыс. руб. на человека в месяц, из них 47,06% приходится на питание. Об этом свидетельствуют данные Центра экономических и социальных исследований республики при Кабмине Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 47% расходов в прожиточном минимуме приходится на питание

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Татарстане 47% расходов в прожиточном минимуме приходится на питание

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Расходы на продукты питания в структуре прожиточного минимума составили 6 931 руб., на платные услуги — 5 996 руб. (40,71%), на непродовольственные товары — 1 124 руб. (7,63%), на налоги и прочие платежи — 677 руб. (4,6%).

За неделю с 28 июня по 4 июля стоимость прожиточного минимума выросла на 0,47%. Подорожали картофель, капуста, птица, вишня, слива, молоко жирностью 3,2%, лук, яблоки и морковь. Подешевели ягоды, молоко жирностью 2,5%, яйца, творог, говядина, батон и огурцы.

Анар Зейналов