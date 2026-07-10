Более 20 рейсов задержано в аэропорту Краснодара

По данным на 10:20 10 июля, в аэропорту Краснодара задержано более 20 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

На вылет в аэропорту Краснодара задержаны десять рейсов. Они должны направиться в Москву, Ереван, Стамбул, Анталью, Сургут и Санкт-Петербург. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задерживаются 12 рейсов. Они должны прибыть в Краснодар из Антальи, Екатеринбурга, Москвы, Сургута, Казани, Санкт-Петербурга и Стамбула. Отмененных рейсов нет.

Согласно данным пресс-службы аэропорта Краснодара, в 06:52 по московскому времени в авиагавани были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.

В 09:24 мск ограничения на полеты в авиагавани краевой столицы сняли. Пресс-служба аэропорта отметила, что обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров по контактам, указанным в бронировании.

Согласно информации Минобороны РФ, в период с 20:00 9 июля до 07:00 10 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотников самолетного типа. БПЛА были перехвачены и сбиты над территориями Краснодарского края, Крыма, над акваторией Азовского моря, а также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, над Московским регионом.

Алина Зорина