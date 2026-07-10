Захламление сельхозземель в Ростовской области сократилось на 9%

В Ростовской области с начала 2026 года зафиксировали захламление 17,5 га сельскохозяйственных угодий. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в ответ на запрос в региональном управлении Россельхознадзора.

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Захламление выявили в Азовском, Аксайском, Волгодонском, Заветинском, Константиновском, Куйбышевском, Морозовском, Неклиновском, Обливском, Сальском, Советском и Цимлянском районах. Наиболее часто нарушения подтверждались в Аксайском, Волгодонском, Заветинском и Сальском районах — суммарно более 7,8 га. Очаги захламления площадью 14,2 га обнаружены на землях, правообладателями которых являются физические лица.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда общая площадь выявленных нарушений составляла 19,3 га (-9% в 2026 году).

Надзорный орган за первое полугодие выдал 20 предписаний об устранении очагов загрязнения. Отмечается, что в семи случаях предписания о ликвидации захламления на общей площади 9,9 га остались неисполненными. Материалы по этим фактам направлены в мировые суды Ростовской области по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ (за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов государственного земельного надзора).

По состоянию на 6 июля 2026 года мировой суд Сальского района вынес постановления о наложении административного штрафа на двух физлиц в размере 10 тыс. рублей на каждого.

Константин Соловьев