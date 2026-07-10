Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Рекордная натура кубанской пшеницы зафиксирована экспертами ЦОК

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали первые пробы кубанской пшеницы от партии общим объемом более 92,4 тыс. тонн. Почти 80% обследованного зерна отнесено к продовольственным классам, сообщили в пресс-службе филиала.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Основной объем проверенной продукции составила пшеница 4 класса — свыше 37,6 тыс. т (40,7%). На долю пшеницы 3 класса пришлось 38,8% (почти 35,9 тыс. т), к 5 классу отнесено около 18,9 тыс. т зерна.

Как отметил заместитель директора филиала Валерий Немченко, государственный мониторинг зерна набирает обороты, и аграрии активно включаются в процесс. Исследования позволяют бесплатно получить объективную картину качества урожая для распределения на внутренний рынок или экспорт.

В лаборатории зерно анализируют на влажность, натуру, число падения, количество и качество клейковины, содержание примесей. Первые партии отличаются хорошим качеством, отсутствием проросших зерен и минимальным повреждением клопом-черепашкой.

Заведующая испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Тамара Халявкина пояснила, что характерной чертой сезона стала высокая выполненность зерна. Средневзвешенная натура 4 класса достигает 793 г/л, превышая показатели 3-го класса (780 г/л). Зерно сформировалось тяжелым, крупным и сухим. В 4 класс оно перешло из-за сниженного содержания белкового комплекса, сохранив высокие технологические свойства.

Благодаря высоким физическим показателям эта пшеница становится основой для формирования сборных помольных партий. Качественная клейковина 4 класса позволяет элеваторам применять технологию блендинга. Для формирования экспортных партий, отвечающих строгим требованиям по содержанию протеина, потребуется точечное добавление пшеницы с высокими белковыми показателями.

Итоговые выводы о качестве кубанской пшеницы будут сформулированы после завершения уборочной кампании.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд