Рекордная натура кубанской пшеницы зафиксирована экспертами ЦОК

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали первые пробы кубанской пшеницы от партии общим объемом более 92,4 тыс. тонн. Почти 80% обследованного зерна отнесено к продовольственным классам, сообщили в пресс-службе филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Основной объем проверенной продукции составила пшеница 4 класса — свыше 37,6 тыс. т (40,7%). На долю пшеницы 3 класса пришлось 38,8% (почти 35,9 тыс. т), к 5 классу отнесено около 18,9 тыс. т зерна.

Как отметил заместитель директора филиала Валерий Немченко, государственный мониторинг зерна набирает обороты, и аграрии активно включаются в процесс. Исследования позволяют бесплатно получить объективную картину качества урожая для распределения на внутренний рынок или экспорт.

В лаборатории зерно анализируют на влажность, натуру, число падения, количество и качество клейковины, содержание примесей. Первые партии отличаются хорошим качеством, отсутствием проросших зерен и минимальным повреждением клопом-черепашкой.

Заведующая испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Тамара Халявкина пояснила, что характерной чертой сезона стала высокая выполненность зерна. Средневзвешенная натура 4 класса достигает 793 г/л, превышая показатели 3-го класса (780 г/л). Зерно сформировалось тяжелым, крупным и сухим. В 4 класс оно перешло из-за сниженного содержания белкового комплекса, сохранив высокие технологические свойства.

Благодаря высоким физическим показателям эта пшеница становится основой для формирования сборных помольных партий. Качественная клейковина 4 класса позволяет элеваторам применять технологию блендинга. Для формирования экспортных партий, отвечающих строгим требованиям по содержанию протеина, потребуется точечное добавление пшеницы с высокими белковыми показателями.

Итоговые выводы о качестве кубанской пшеницы будут сформулированы после завершения уборочной кампании.

Алина Зорина