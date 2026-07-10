Власти Новороссийска сообщили о работе 20 АЗС

По состоянию на 09:00 10 июля в Новороссийске топливо отпускают на 20 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС ввели ограничения: топливо отпускают только в топливные баки автомобилей и не более 20, 30, 40 или 60 литров на одну машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным городских служб, бензин АИ-100 отсутствует на всех заправках. АИ-95 доступен на четырех АЗС, АИ-92 также имеется на четырех станциях, дизельное топливо — на 17 АЗС.

Топливо отпускают на АЗС сети «Роснефть» на Мысхакском шоссе, в Кирилловке и поселке Верхнебаканском. При этом на заправках в Кирилловке и на Мысхакском шоссе бензин АИ-92, а в Кирилловке также АИ-95, выдают только по топливным картам и для специального транспорта. Работают станции «Лукойл» в станице Раевской, Цемдолине, селе Глебовском, «Газпром» в станице Натухаевской, «Газпромнефть» на Сухумском шоссе и в селе Гайдук, Rusoil в Цемдолине, «Татнефть» в поселке Верхнебаканском, а также несколько АЗС сети «Уфим-нефть» в Цемдолине, Кирилловке, на Сухумском шоссе, в селе Владимировка, на Малоземельской, Суворовской улицах и проспекте Дзержинского.

Дополнительно жителей предупредили, что на АЗС «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина, а также на заправках «Лукойл» на улицах Суворовской и Куникова топливо отпускают только по топливным картам. Горожан попросили воздержаться от посещения этих станций. Еще 11 автозаправочных станций временно не отпускают топливо.

Для обеспечения сельскохозяйственной безопасности приняли решение организовать отпуск топлива сельхозтоваропроизводителям в установленное время на АЗС в сельских пригородах.

Проверить наличие топлива на автозаправочных станциях можно через чат-бот платформы MAX. Жителей также попросили не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди на работающих АЗС и обеспечить доступность горючего для всех водителей.

Мария Удовик