Смерчи над морем прогнозируют на побережье от Анапы до Магри

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и до конца суток 10 июля на участке побережья от Анапы до Магри сохраняется опасность формирования смерчей над Черным морем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Кроме того, 10 и 11 июля местами на территории Краснодарского края ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни в сочетании с грозами, градом и усилением ветра. Порывы ветра могут достигать 20–23 м/с.

Жителям региона рекомендуют следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио, а также учитывать прогноз погоды при планировании поездок и пребывания на открытом воздухе.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что большую часть 10 июля территория Краснодарского края будет находиться под влиянием солнечного, сухого и теплого гребня антициклона. По его оценке, ухудшение погодных условий начнется вечером с приближением атмосферного фронта, который принесет локальные грозовые дожди.

По прогнозу синоптика, днем 10 июля температура воздуха в регионе составит от +30 до +32 градусов, ветер будет северо-западным со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление повысится до 757 мм ртутного столба, что соответствует климатической норме.

В ночь на 12 июля местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью составит от +18 до +20 градусов, днем — от +28 до +30 градусов.

Мария Удовик