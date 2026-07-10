В Анапе утром 10 июля работают 26 АЗС

По состоянию на 09:30 10 июля в Анапе работают 26 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 21 АЗС, АИ-95 — на 22, дизельное топливо — на 25, АИ-100 в наличии нет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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На 13 АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта.

На 22 автозаправочных станциях Анапы есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу (92 и 95 по 20 л — на 3 АЗС; 92, 95 и ДТ по 26 л — на 1 АЗС; 92 и 95 по 30 л — на 4 АЗС; 92, 95 и ДТ по 40 л — на 4 АЗС; ДТ по 50 л — на 7 АЗС; ДТ по 60 л — на 4 АЗС; ДТ по 200 л — на 1 АЗС). На всех заправках ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости.

«Власти отметили, что ситуация в течение дня может меняться, и призвали водителей не закупать топливо впрок.

В настоящее время на всех уровнях принимаются решения для стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

Алина Зорина