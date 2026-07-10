На Кубани зафиксировали рекордную натуру пшеницы нового урожая

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали первые партии пшеницы нового урожая из Краснодарского края общим объемом более 92,4 тыс. тонн. По итогам лабораторных испытаний около 80% обследованного зерна отнесено к продовольственным классам, сообщили в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Наибольшую долю составила пшеница 4-го класса — более 37,6 тыс. тонн, или 40,7% от общего объема. Пшеницы 3-го класса было выявлено почти 35,9 тыс. тонн (38,8%), еще около 18,9 тыс. тонн отнесено к 5-му классу. Сведения о проверенных партиях внесены в государственную информационную систему «Зерно».

Как отметил заместитель директора Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Валерий Немченко, государственный мониторинг зерна нового урожая набирает обороты. По его словам, исследования позволяют аграриям бесплатно получить объективную оценку качества продукции и определить наиболее эффективные направления ее реализации на внутреннем рынке и в экспортных поставках.

По словам заведующей испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Тамары Халявкиной, одной из особенностей нынешнего сезона стала высокая выполненность зерна. Средневзвешенная натура пшеницы 4-го класса достигла 793 г/л, что превышает показатель зерна 3-го класса — 780 г/л. Такой результат в учреждении назвали рекордным для нового урожая.

Специалисты отмечают, что благодаря высоким физическим характеристикам пшеница 4-го класса может эффективно использоваться при формировании помольных партий методом блендинга с зерном 3-го класса. Для экспортных поставок, соответствующих требованиям по содержанию белка, потребуется добавление партий с более высоким уровнем протеина либо корректировка пропорций смешивания.

В Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК» сообщили, что отбор проб и лабораторные исследования продолжаются. Окончательная оценка качества урожая будет дана после завершения уборочной кампании в Краснодарском крае.

Вячеслав Рыжков