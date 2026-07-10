В Краснодаре утром 10 июля работают 64 АЗС

По состоянию на утро 10 июля в Краснодаре работают 64 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 доступен на 41 АЗС, АИ-95 — на 39, АИ-100 — на 15, дизельное топливо — на 59. Об этом сообщает МЦУ краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В МЦУ отметили, что ситуация в течение дня меняется. На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.

В сети АЗС «Роснефть»: Селезнева, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина, Московская, Кубанская набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская; в сети АЗС «Лукойл»: Крылатая, Северная, Восточно-Кругликовская, Российская, Дзержинского, Западный обход, Ростовское шоссе, Коммунаров, Ставропольская; в сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1; в сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, 1-я Дорожная, Калинина, Евдокии Сокол, Западный обход, Суворова, Ялтинская; в сети АЗС Rusoil: Дальняя, Ростовское шоссе, Дзержинского, Уральская, Пластунская; в сети АЗС «Татнефть» на Ростовском шоссе; в сети АЗС Teboil: Российская, Московская, Красных Партизан; в сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе; в сети АЗС Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан; в сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина; в сети АЗС PNB на Шевченко; в сети АЗС Petrol на 70-летия Октября; в сети АЗС «ОПТИ» на Красных Партизан.

Еще 39 АЗС временно не осуществляют продажу топлива, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ призвали водителей не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность для всех. Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию.

Алина Зорина