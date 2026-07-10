В Уфе перекроют движение на нескольких улицах

Из-за ремонта дорожного покрытия в Уфе ограничат движение на нескольких улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

С 08:00 11 июля до 20:00 12 июля перекресток улиц Комарова и Мира, включая правоповоротный съезд с улицы Комарова на улицу Мира, будет частично, а при необходимости — временно полностью перекрыт.

С 10 по 14 июля ночью (с 22:00 до 07:00) на улице Заки Валиди, на участке от улицы Воровского до улицы Карла Маркса, будут перекрывать половину проезжей части. Ограничения введут поэтапно, отмечается в сообщении.

Майя Иванова