В акватории Сочи 10 июля проведут учебные стрельбы

В пятницу, 10 июля, в акватории морского порта Сочи состоятся учебные стрельбы. Об этом сообщили городские власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Военные проведут тренировки в несколько этапов: с 09:00 до 13:00, затем в 17:25, а также с 20:00 до 23:00. Жителей и гостей курорта попросили сохранять спокойствие, отметив, что подобные мероприятия направлены на отработку действий личного состава и обеспечение безопасности.

Учения проходят на фоне сохраняющейся в Краснодарском крае беспилотной опасности. Накануне вечером в регионе ввели соответствующий режим, который продолжает действовать.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в период с 20:00 9 июля до 07:00 10 июля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным военного ведомства, беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, дроны уничтожили над акваторией Азовского моря.

В ночь на 10 июля в Северском районе Краснодарского края после падения обломков беспилотников произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. На месте работали оперативные и специальные службы.

Жителям региона также напоминают, что на Кубани продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации об атаках беспилотников, работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, местах расположения военных подразделений, потенциально опасных и критически важных объектах. За нарушение этих требований предусмотрены административные штрафы, максимальный размер которых составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик