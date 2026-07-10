В Ярославле не состоялся конкурс по выбору компании для благоустройства Стрелки
В Ярославле не состоялся открытый конкурс по поиску подрядной организации для выполнения второго этапа благоустройства парка «Стрелка». Соответствующие данные отражены на портале госзакупок.
Фото: Центр развития городских территорий Ярославль
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке»,— указывается на портале причина.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что второй этап благоустройства подразумевает монтаж лестниц, бортового камня и покрытия тротуара, высадку деревьев и кустарников, устройство цветников, установку радиусных качелей, пергол, скамеек, вазонов и велопарковок. Работы необходимо провести за год, начальная цена контракта составляла 237 млн руб.
Первый этап благоустройства уже стартовал. Контракт, цена которого составила 62,3 млн руб., заключили с московским ООО «ГК СДЛ». Подрядчик создаст амфитеатр.