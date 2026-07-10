В Ярославле не состоялся конкурс по выбору компании для благоустройства Стрелки

В Ярославле не состоялся открытый конкурс по поиску подрядной организации для выполнения второго этапа благоустройства парка «Стрелка». Соответствующие данные отражены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр развития городских территорий Ярославль Фото: Центр развития городских территорий Ярославль

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке»,— указывается на портале причина.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что второй этап благоустройства подразумевает монтаж лестниц, бортового камня и покрытия тротуара, высадку деревьев и кустарников, устройство цветников, установку радиусных качелей, пергол, скамеек, вазонов и велопарковок. Работы необходимо провести за год, начальная цена контракта составляла 237 млн руб.

Первый этап благоустройства уже стартовал. Контракт, цена которого составила 62,3 млн руб., заключили с московским ООО «ГК СДЛ». Подрядчик создаст амфитеатр.

Алла Чижова