Каждая пятая компания Ростова принимает на работу подростков

В Ростове-на-Дону 19% компаний готовы к сотрудничеству с несовершеннолетними. 8% принимают на работу, 11% — только на стажировку. Чаще всего подросткам летом 2026 года предлагают позиции курьеров, продавцов и промоутеров. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob на основе собственного исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Крупные и средние компании обладают большими ресурсами для обучения и адаптации, поэтому они чаще нанимают подростков. Среди фирм с более чем 100 сотрудниками 25% принимают на работу или стажировку несовершеннолетних, тогда как в малом бизнесе этот показатель составляет всего 13%.

Статистика вакансий за июнь 2026 года показывает, что школьникам чаще всего предлагают работу курьерами, продавцами, промоутерами, официантами и сотрудниками кафе и ресторанов. Школьники, разместившие свои резюме в интернете, обычно стремятся занять должности в торговом зале, на позиции сборщиков заказов, официантов, курьеров, промоутеров и разнорабочих.

Наталья Белоштейн