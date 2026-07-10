В Пятигорске ограничили электроснабжение из-за ремонта подстанций

В Пятигорске сегодня, 10 июля, будут действовать ограничения электроснабжения в связи с ремонтными работами на подстанциях. Отключения затронут потребителей на нескольких улицах города в два временных промежутка, сообщает пресс-служба «Пятигорскэнерго».

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С 8:30 до 12:00 без электричества останутся жители улиц 7-я линия (нечетные номера 97–117), 6-я линия (нечетные 89–121, четные 106–114), 2-й Юцкий спуск (нечетные 3–23, четные 2–16).

С 13:30 до 16:30 ограничения коснутся улиц Маршала Жукова (четные 2–18), Крутой (нечетные 1–35, четные 2–36), Веселой (четные 2–12), Раздольной (нечетные 25–35, четные 24–32), М. Бабаджаняна (четные 22–24), а также Привольной, Пихтовой и Ямской.

Константин Соловьев