«Горкунов» реализует проект известкования земель на площади более 2 тысяч га

ГК «Горкунов», в структуру которой входят тепличные комбинаты, намерена к 2027 году произвестковать почвы с повышенной кислотностью на территории площадью более 2 тыс. га в Новосибирской области. В 2026 году запланировано произвестковать 1,2 тыс. га, в следующем году — еще порядка 1 тыс. га, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В ходе агрохимического анализа, проведенного осенью 2025 года и весной 2026 года, была выявлена повышенная кислотность почвы (4,8 pH) на большинстве полей предприятия. Поскольку такая кислотность непригодна для выращивания люцерны и других многолетних бобовых, компания запустила проект по известкованию», — прокомментировала директор по развитию ГК «Горкунов» Дарья Горкунова.

На данный момент процесс мелиорации близится к завершению и уже к середине июля начнется посев многолетних трав.

ГК «Горкунов» развивает восемь тепличных комбинатов: четыре в Новосибирской области, по одному в Алтайском крае, Смоленской, Ярославской областях и Республике Крым. Компания выращивает овощи и цветы в закрытом грунте, занимается аквакультурой. В портфеле группы более 100 га теплиц и 11 тыс. кв. м садковых линий для черной икры.

Лолита Белова