Три инвазивных вида растений признаны опасными в Хакасии
Три наименования внесены в список опасных видов инвазивных (чужеродных) растений в Республике Хакасия. Перечень утвержден постановлением правительства региона.
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В числе таких растений указаны эхиноцистис шиповатый, элодея канадская и ячмень гривастый. Так, по данным биологов, элодея канадская заполняет водоемы, препятствуя рыболовству. В свою очередь, ячмень гривастый забивает гортань и пищевод домашних животных.
В отношении этих растений, указывается в документе, «должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению».