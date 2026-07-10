Три инвазивных вида растений признаны опасными в Хакасии

Три наименования внесены в список опасных видов инвазивных (чужеродных) растений в Республике Хакасия. Перечень утвержден постановлением правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В числе таких растений указаны эхиноцистис шиповатый, элодея канадская и ячмень гривастый. Так, по данным биологов, элодея канадская заполняет водоемы, препятствуя рыболовству. В свою очередь, ячмень гривастый забивает гортань и пищевод домашних животных.

В отношении этих растений, указывается в документе, «должны приниматься меры по их выявлению, предотвращению их распространения и их уничтожению».

Валерий Лавский