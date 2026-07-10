Роспотребнадзор снял с продажи более 1,3 тысячи кг молочной продукции на Ставрополье

В Ставропольском крае подвели итоги контроля за качеством и безопасностью молочной продукции за первые шесть месяцев 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего было проверено 62 лица, занятые производством и оборотом молочной продукции. В 37 случаях применялись лабораторные методы исследования, всего проверено 544 пробы. По микробиологическим показателям нормативам не соответствовали 3,6% проб против 1,7% в 2025 году. По показателям идентификации и органолептическим показателям доля несоответствий составила 3,7% (в 2025 году — 3,6%). По маркировке выявлено пять проб с нарушениями, что соответствует 19,2% против 4,3% годом ранее. Все пробы соответствовали нормативам по санитарно-химическим и радиологическим показателям. В молочной продукции не обнаружены ГМО, антибиотики и пестициды.

По результатам проверки сняли с производства шесть партий молочной продукции общим весом более 1,3 тыс. кг.

В сообщении отмечается, что в 2026 году Роспотребнадзор подал четыре иска к ООО «Молокогрупп» и одно — против ООО «Фермерский продукт» в связи с производством и выпуском в оборот некачественной молочной продукции. Отмечается, что все иски удовлетворены. Помимо этого, суд удовлетворил требование о прекращении производственной деятельности ООО «Фермерский продукт» — заочное решение вынесено 27 мая 2026 года.

Константин Соловьев