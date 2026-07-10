В аэропорту Краснодара продолжают действовать временные ограничения на полеты

В аэропорту Краснодара утром 10 июля ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

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По информации федерального ведомства, ограничения начали действовать с 06:08. Их ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До снятия ограничений аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты. После возобновления работы воздушная гавань продолжит обслуживание рейсов в соответствии с действующими регламентами.

Согласно опубликованному летному извещению (NOTAM), аэропорт Краснодара принимает и отправляет регулярные рейсы в период с 09:00 до 23:00. При этом введенные утром ограничения изменили штатный режим работы воздушной гавани.

Накануне вечером на территории Краснодарского края ввели режим беспилотной опасности. По состоянию на утро 10 июля он продолжает действовать.

Жителям и гостям региона напоминают, что на территории Краснодарского края действует запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации об атаках беспилотных летательных аппаратов, работе средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, местах расположения военных подразделений, а также потенциально опасных и критически важных объектов инфраструктуры.

За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Росавиация подчеркивает, что временные ограничения вводят исключительно для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о статусе рейсов через авиаперевозчиков и официальные информационные ресурсы аэропорта.

Мария Удовик