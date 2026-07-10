Краснодарский край вошел в число регионов с самым низким уровнем курения

Краснодарский край вошел в число российских регионов с наиболее низкой распространенностью курения среди взрослого населения. По данным Министерства здравоохранения РФ за июнь, показатель распространенности табакокурения среди жителей региона в возрасте 18 лет и старше составил 4,34%, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Статистика основана на соотношении выявленных факторов риска, связанных с курением табака, к общему количеству граждан, прошедших диспансеризацию.

Более низкий показатель зафиксировали только в Чеченской Республике, где он составил 0,54%. Также в число регионов с минимальной распространенностью курения вошли Республика Ингушетия с показателем 5,98%, Республика Дагестан — 8,85%, Республика Мордовия — 9,2%, Донецкая Народная Республика — 9,3% и Херсонская область — 9,9%.

На противоположном конце рейтинга оказались Орловская область, Еврейская автономная область и Республика Коми. В Орловской области показатель достиг 60%, что стало самым высоким значением среди российских регионов. В Еврейской автономной области распространенность курения составила 40%, в Республике Коми — 36%.

Минздрав также оценил динамику показателей с начала года. Самое заметное снижение распространенности курения зарегистрировали в Ненецком автономном округе, где показатель уменьшился более чем на 70% по сравнению с январем.

Одновременно в ряде субъектов специалисты зафиксировали рост числа курящих. Наиболее существенное увеличение произошло в Амурской области. Если в январе показатель составлял 10,2%, то к июню он вырос до 19,1%.

Мария Удовик