Траты жителей Ростовской области на общепит выросли на 31%

В Ростовской области расходы местных жителей на заведения общепита в 2025 году выросли на 31% — с 3,1 тыс. до 4,1 тыс. руб. в месяц на семью из трех человек. Соответствующие данные публикует аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе сведений Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Наибольшие расходы на общепит в 2025 году зафиксированы в Санкт-Петербурге — 8,9 тыс. руб. в месяц на троих. Наименьшие — на Чукотке, где услугами заведений почти не пользовались: средние траты составили менее 1 руб. в месяц на трех человек. В целом по России затраты на питание вне дома увеличились на 26,9% — с 2,7 тыс. до 3,5 тыс. руб.

Расходы жителей Ростовской области на досуг в 2025 году составили 2,5 тыс. руб. в месяц на семью из трех человек — на 13,6% больше, чем годом ранее. Меньше всего на культурные мероприятия, спорт и отдых потратили жители Ингушетии и Дагестана — менее 500 руб. на семью из трех человек в месяц. Максимальные траты на досуг зафиксированы в Магаданской области — 14,4 тыс. руб. на троих, и в Москве — 14,1 тыс. руб. В целом по стране расходы на культурные мероприятия, спорт и отдых выросли на 8,5% год к году — с 6,2 тыс. до 6,7 тыс. руб.

Затраты жителей Ростовской области на алкоголь и табак в 2025 году увеличились на 19% — до 2,3 тыс. руб. в месяц на троих. Наименьшие расходы на вредные привычки зафиксированы в Чечне — 10 руб. в месяц на троих, наибольшие — на Чукотке: 5,5 тыс. руб. В целом по России расходы на алкоголь и табак выросли на 7,3% год к году: траты на спиртные напитки увеличились на 11,1%, на сигареты — на 1,6%.

Константин Соловьев