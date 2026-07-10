Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-кандидат в депутаты новосибирского заксобрания заявился на выборы в Госдуму

Самозанятый Дмитрий Чолий стал первым претендентом на мандат депутата Госдумы РФ в одномандатных округах на территории Новосибирской области. Это следует из данных ГАС «Выборы».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Чолий намерен принять участие в выборах в Новосибирском округе №137. Свою кандидатуру он выдвинул сам. В 2025 году кандидатуру Дмитрия Чолия партия «Новые люди» выдвинула в одномандатном округе №3 на выборах в законодательное собрание Новосибирской области. Тогда он занял четвертое место.

Всего на территории Новосибирской области расположены четыре одномандатных округа на выборах в Госдуму.

Валерий Лавский

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд