Роспотребнадзор разрешил отдыхать только на семи пляжах Волгоградской области

Семь пляжей Волгоградской области получили одобрение Роспотребнадзора по результатам исследования проб воды и песка. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

В Волгограде проверку прошли муниципальные пляжи в Красноармейском и Кировском районах. В Волжском безопасным признан пляж у СНТ «Изобилие». В Среднеахтубинском районе утвердили пляж у хутора Бобры и зону отдыха ООО «Река и песок».

Еще две площадки одобрены на территориях лагерей «Чайка» в Светлоярском районе и «Золотой колос» в Новоаннинском районе. Роспотребнадзор продолжит проверки пляжей, претендующих на официальный статус.

Нина Шевченко