Главу Суровикинского района Романа Сливу переизбрали на второй срок

Роман Слива переизбран главой Суровикинского района Волгоградской области на второй срок. Такое решение 9 июля приняли депутаты на заседании районной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Суровикинского района Волгоградской области Фото: Администрация Суровикинского района Волгоградской области

Теперь господин Слива будет руководить районом еще пять лет. Пост главы муниципалитета чиновник занял в июле 2021 года. За последние пять лет в районе комплексно развивали территории. Особое внимание уделялось социальной и агропромышленной сферам. Также модернизировали жилищно-коммунальное хозяйство.

Роман Слива родился в Калаче-на-Дону в 1979 году. В период с 2013-го по 2016 год он управлял строительной компанией «СУ-1», зарегистрированной в Городищенском районе.

Нина Шевченко