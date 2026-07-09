Саратовская область направила скот пострадавшим от паводков фермам из Дагестана

Саратовские фермеры отправили вторую партию скота в Дагестан. Об этом сообщил минсельхоз региона. Помощь предназначена для жителей села Адильотар Хасавюртовского района, пострадавших от паводков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Первая партия из 30 голов от племзавода «Трудовой» Марксовского района прибыла 20 июня. Вторую партию безвозмездно предоставили ООО «Березовское» Энгельсского района, ООО «Роща» и ООО «Колосок» Базарно-Карабулакского района, ООО «Лето-2002» Татищевского района и племзавод «Мелиоратор» Марксовского района.

Замглавы Хасавюртовского района Нурулла Муртазалиев поблагодарил саратовских фермеров за помощь. Сейчас хозяйства Саратовской области готовят к отправке в Дагестан следующую партию скота мясного направления.

Нина Шевченко