Олег Мельниченко потребовал активнее озеленять Пензу и заниматься фасадами

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал ускорить благоустройство дворов и парков в облцентре, а также поручил мэру Олегу Денисову уделить внимание детским площадкам. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX Фото: Канал Олега Мельниченко в MAX

По программе «Мой двор», на которую в этом году выделено 600 млн руб., выполнена только треть запланированных работ. «Из 216 объектов обновлен 101, на 47 идут работы. За три года благоустроена треть всех дворовых территорий Пензы, нуждающихся в ремонте. Чтобы восстановить все дворы, потребуется еще несколько лет», — сообщил господин Мельниченко в своем канале в MAX.

Четвертый этап благоустройства парка Белинского выполнен на 70%. Губернатор поручил перейти к скверу Дружбы и Комсомольскому парку. Обновление сквера Дружбы начнется в 2027 году по федеральному проекту, проектно-сметную документацию необходимо завершить в 2026-м.

Олег Мельниченко потребовал обновить пешеходные дорожки и установить лавочки в скверах Героев-чернобыльцев и Белинского у драмтеатра, а также привести в порядок территорию у паровоза. Отдельно глава региона отметил состояние фасадов зданий, особенно в исторической части города.

Губернатор также поручил активизировать озеленение города. Весной высадили 5 тыс. деревьев, осенью планируют еще 3 тыс. «В этом году высадим 8–9 тыс. деревьев, дальше нужно не менее 9–10 тыс. ежегодно. Только так областной центр сможет вернуть статус по-настоящему зеленого города», — резюмировал господин Мельниченко.

Нина Шевченко