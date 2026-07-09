Старинный деревянный памятник на Чкалова в Пензе нашел инвестора

«Деревянный дом с элементами модерна» в Пензе на ул. Чкалова, 14 нашел инвестора.Об этом сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области Фото: Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области

Нежилое здание — ОКН регионального значения — продавалось за 1 руб. Это одноэтажный дом конца XIX века с элементами модерна площадью 195,9 кв. м. Сейчас постройка находится в неудовлетворительном состоянии. По условиям договора новый владелец обязан за семь лет провести работы по сохранению памятника.

На «ДОМ.РФ» указано, что максимальный срок восстановления — 20 марта 2029 года. Кадастровая стоимость объекта составляет более 1,67 млн руб., а участка под ним (1113 кв. м) — более 8,2 млн руб. Инженерные коммуникации в доме отсутствуют.

Нина Шевченко